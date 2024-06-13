Торговые палатки с игрушками и сувенирами «захватили» набережную Владивостока

Во Владивостоке разгорелась непростая ситуация вокруг торговых палаток, которые заняли часть набережной, мешая жителям наслаждаться видами моря. Пешеходная зона, предназначенная для свободных прогулок, теперь частично перекрыта пёстрыми точками с сувенирами и игрушками, сообщает ИА PrimaMedia.
Местные жители крайне возмущены, что им приходится обходить палатки, которые портят общий вид и удобство променада.
«Расширили пешеходную зону, но половина теперь занята лотками с мягкими игрушками», — говорит один из негодующих горожан.
По информации администрации города, эти объекты временно размещены на набережной до завершения восстановительных работ на территории от ресторана «Супра» до фонтана.
«Перенести эти объекты в другое место не представляется возможным, так как другие территории также задействованы в проведении ремонтных работ», — объясняют в мэрии.
Напомним, в начале апреля во Владивостоке приступили к благоустройству нового общественного пространства рядом с центральной площадью. Планируется, что все работы в рамках второго этапа завершат до конца текущего года.