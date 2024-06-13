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Торговые палатки с игрушками и сувенирами «захватили» набережную Владивостока

В мэрии рассказали, когда павильоны уберут с прогулочной зоны.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке разгорелась непростая ситуация вокруг торговых палаток, которые заняли часть набережной, мешая жителям наслаждаться видами моря. Пешеходная зона, предназначенная для свободных прогулок, теперь частично перекрыта пёстрыми точками с сувенирами и игрушками, сообщает ИА PrimaMedia.

Местные жители крайне возмущены, что им приходится обходить палатки, которые портят общий вид и удобство променада.

«Расширили пешеходную зону, но половина теперь занята лотками с мягкими игрушками», — говорит один из негодующих горожан.

По информации администрации города, эти объекты временно размещены на набережной до завершения восстановительных работ на территории от ресторана «Супра» до фонтана.

«Перенести эти объекты в другое место не представляется возможным, так как другие территории также задействованы в проведении ремонтных работ», — объясняют в мэрии.

Напомним, в начале апреля во Владивостоке приступили к благоустройству нового общественного пространства рядом с центральной площадью. Планируется, что все работы в рамках второго этапа завершат до конца текущего года.

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