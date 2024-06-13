Перезагрузка и «хороший стресс»: омичам рассказали, в чём польза коротких путешествий

Кратковременные путешествия имеют особый смысл. Это как передышка во время долгого пути. Смена обстановки даёт перезагрузку для нервной системы — это тот самый «хороший стресс», необходимый каждому время от времени. Кроме того, во время краткосрочного отпуска активизируются мышление, память и внимание.