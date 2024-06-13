Перезагрузка и «хороший стресс»: омичам рассказали, в чём польза коротких путешествий

Путешествия позволяют расширить свои знания об окружающем мире. Как сообщает омский Минздрав, даже кратковременные каникулы могут помочь человеку выйти из состояния застоя и усталости.
Так, с помощью «маленьких путешествий» могут быть достигнуты положительные эмоции. Уезжая, мы попадаем в новую среду, где всё иное: правила поведения, внешние стимулы, культура. Эксперты советуют больше общаться с местными жителями, попробовать понять их традиции и обычаи и исследовать местную кухню.
Кратковременные путешествия имеют особый смысл. Это как передышка во время долгого пути. Смена обстановки даёт перезагрузку для нервной системы — это тот самый «хороший стресс», необходимый каждому время от времени. Кроме того, во время краткосрочного отпуска активизируются мышление, память и внимание.
Психолог также дал несколько советов тем, кто планирует отправиться в короткое путешествие:
Отправляйтесь в маленькие путешествия вместе с семьёй или друзьями; Планируйте поездки и изучайте достопримечательности (изучение нового — зарядка для ума); Если отпуск не приносит удовольствия и не способствует восстановлению, есть смысл обратиться за консультацией к специалисту.