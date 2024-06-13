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В Омске бесплатно выступит популярная певица

Mia Boyka даст концерт уже в следующую пятницу.

Источник: Om1.ru

Большой концерт популярной певицы Миа Бойка (MIA BOYKA) состоится в парке «Вокруг света» уже в следующую пятницу, 21 июня. Выступления различных артистов планируют проводить в рамках музыкального фестиваля «Лето “Вокруг света”.

Певица Миа Бойка исполняет такие известные песни, как «Ананас Адидас», «Гагарин», «Эмэмдэнс» («Самурай»), «Пикачу» (в дуэте с Егором Шипом) и «Танцы под дождём» (с Ваней Дмитриенко).

Концерты других исполнителей пройдут в Омске 6 и 19 июля, а также 3, 17, 31 августа и 2 сентября.

Напомним, в День России в Омск приехала легендарная группа «Белый орёл». Музыканты выступили перед омичами на «Зелёном острове», в парке «Вокруг света». Показываем в нашем фоторепортаже, как прошёл большой концерт в честь праздника.

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