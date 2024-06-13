Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске Комсомольский мост закроют на ремонт не раньше 2026 года

Об этом рассказал губернатор Омской области.

Источник: Аргументы и факты

12 июня в Омске состоялось торжественное открытие Ленинградского моста. На открытии Виталий Хоценко заявил о дальнейших планах по капитальному ремонту.

По словам Хоценко, следующий на очереди мост у Телецентра, его планируют закончить к осени 2026 года. После него на капитальный ремонт закроют Комсомольский мост.

Ранее мы сообщали, что Хоценко анонсировал строительство нового моста через Омь, которое начнётся в 2026 году. По его словам, мост будет платным только для личного транспорта. Также мост будет с архитектурной подсветкой.