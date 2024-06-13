«Горожане поспешили осудить»: красноярская мэрия объяснили появление плитки «эпохи Пимашкова» в центре

Напомним, горожане обратили внимание, что на перекрестке улицы Каратанова и проспекта Мира вместо гранитного покрытия появилась старая квадратная плитка. Архитектор Антон Шаталов напомнил, что ее укладывали во времена .когда главой города был еще Петр Пимашков.
«Красноярцы не стали спрашивать, что произошло и будет ли исправлена ситуация, но сразу сделали выводы и осудили городские службы за такое благоустройство», — написали в паблике УДИБа.
Оказывается, при обустройстве платной парковки сузили проезжую часть на проспекте Мира, а тротуар расширили. Плитку для мощения тротуара использовали временную — ту, что была в наличии у дорожных служб.
«Дело в том, что плитка, которая уложена на пр. Мира, изготавливается только на одном заводе в России. Её уже заказали. А пока она находится на изготовлении, мы не могли оставить тротуар земляным и для удобства горожан использовали старую», — добавили в управлении.