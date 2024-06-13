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В День России Бардымский округ простился с погибшим в СВО Арсеном Курбангалиевым

Сержант Арсен Курбангалиев проходил военную службу в спецоперации на Украине по частичной мобилизации с 2022 года.

Источник: Соцсети

В День России село Бичурино Бардымского округа простилось с погибшим в СВО на Украине местным жителем Курбангалиевым Арсеном Разилевичем. Военную службу 34-летний сержант проходил по частичной мобилизации, объявленной в сентябре 2022 года. Дома его ждали с фронта мама, жена и две дочки.

Слова скорби и поддержки родным погибшего в СВО земляка выразил глава Бардымского муниципального округа Халиль Алапанов.

Арсен Курбангалиев родился 12 августа 1989 года в селе Бичурино. После окончания Бичуринской средней школы учился в Бардымском профессиональном училище по специальности «Каменщик- сварщик, тракторист». После прохождения срочной военной службы трудился в организациях округа.

В сентябре 2022 года Арсена Курбангалиева призвали на военную службу по частичной мобилизации. Он служил заместителем командира взвода штурмовой роты мотострелкового батальона, в звании сержанта. Погиб 24 мая 2024 года при выполнении боевого задания.

«Арсен Разилевич навсегда останется солдатом своей Родины и настоящим мужчиной. Скорбим вместе с его родными и близкими. Покойся с миром!», — говорится в некрологе главы Бардымского округа.