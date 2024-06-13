В День России Бардымский округ простился с погибшим в СВО Арсеном Курбангалиевым

В День России село Бичурино Бардымского округа простилось с погибшим в СВО на Украине местным жителем Курбангалиевым Арсеном Разилевичем. Военную службу 34-летний сержант проходил по частичной мобилизации, объявленной в сентябре 2022 года. Дома его ждали с фронта мама, жена и две дочки.
Слова скорби и поддержки родным погибшего в СВО земляка выразил глава Бардымского муниципального округа Халиль Алапанов.
В сентябре 2022 года Арсена Курбангалиева призвали на военную службу по частичной мобилизации. Он служил заместителем командира взвода штурмовой роты мотострелкового батальона, в звании сержанта. Погиб 24 мая 2024 года при выполнении боевого задания.
«Арсен Разилевич навсегда останется солдатом своей Родины и настоящим мужчиной. Скорбим вместе с его родными и близкими. Покойся с миром!», — говорится в некрологе главы Бардымского округа.