Пространство Западного кладбища Омска ждет трансформация

Напомним, потенциальное расширение действующего Западного кладбища обсуждалось еще несколько лет назад, в начале 2021 года, на фоне ставшей очевидной проблемы с нехваткой мест для захоронения. В тот период заявлялось, что работы по обеспечению порядка 7,7 тысячи мест под захоронения могут войти в адресно-инвестиционную программу города с ориентировочными сроками завершения в 2023 году.