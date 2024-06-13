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Пространство Западного кладбища Омска ждет трансформация

В минувший вторник, 11 июня 2024 года, БУ города Омска «Комбинат специальных услуг» приступило к поискам подрядчика для работ в интересах расширения Западного кладбища, расположенного в районе улицы Мельничной (Кировский округ).

Источник: SuperOmsk.ru

Согласно заявленным требованиям, в 25-дневный срок предстоит организовать перенос железобетонного забора, демонтировать бордюры, разобрать часть асфальтобетонного покрытия, а также выкорчевать пни, мешающие преобразованию пространства кладбища. Максимально коммерсантам готовы заплатить порядка 3,857 миллиона рублей.

Напомним, потенциальное расширение действующего Западного кладбища обсуждалось еще несколько лет назад, в начале 2021 года, на фоне ставшей очевидной проблемы с нехваткой мест для захоронения. В тот период заявлялось, что работы по обеспечению порядка 7,7 тысячи мест под захоронения могут войти в адресно-инвестиционную программу города с ориентировочными сроками завершения в 2023 году.

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