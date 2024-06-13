В Омске приставы выдворили за пределы России 12 нелегалов из Афганистана

Все они находились в Омске нелегально.
Одним из выдворенных оказался 19-летний юноша, которого задержали в одной из квартир в центре города.
«Иностранец пояснил, что прибыл незаконно на территорию России с целью пересечения границы для поездки в Европу через Казахстан и Беларусь, в связи с чем ранее был осужден, а в середине мая освобожден», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Никаких документов на право пребывания в Российской Федерации, равно как близких родственников, у юноши не было. Его поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Там к нему присоединились ещё 11 граждан Республики Афганистан, которые через суд были признаны к принудительному выдворению за пределы России.
Под контролем судебных приставов всех 12 граждан Афганистана препроводили на борт самолётов, которые из Омска вылетели в Москву. Затем нелегалы отправились на свою родину.
Всего с начала 2024 года из Омской области были выдворены за пределы РФ 119 иностранцев. В основном это граждане Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Афганистана.