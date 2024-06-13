В Омске приставы выдворили за пределы России 12 нелегалов из Афганистана

Никаких документов на право пребывания в Российской Федерации, равно как близких родственников, у юноши не было. Его поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Там к нему присоединились ещё 11 граждан Республики Афганистан, которые через суд были признаны к принудительному выдворению за пределы России.