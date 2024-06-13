В Воронеж пришло «похолодание» до 29 градусов

Погоду области будет определять циклон и антициклон. Об этом сообщил местный гидрометцентр.
Сегодня, в четверг, 13 июня, в Воронежской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельный районах пройдет град. Ветер южный 7−12 м/с, при грозе порывы ветра будут достигать 17 м/с. Температура воздуха днем 26−31°.
В Воронеже облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, днем гроза. Температура 27−29°.
В пятницу, 14 июня, по области переменная облачность. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, грозы, днем без существенных осадков. Ветер западный 7−12 м/с. Температура ночью 13−18°, днем 25−30°.
В Воронеже без существенных осадков, температура ночью 16−18°, днем 26−28°.
В субботу, 15 июня, на территории региона переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 6−11 м/с. Температура ночью 12−17°, днем 25−30°.
В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 15−17°, днем 27−29°.
Самый жаркий день 13 июня наблюдался в 2010 году, днем было зафиксировано 34,1 градуса. Самый холодный день 13 июня был в 1976 году, тогда температура воздуха не поднялась выше 4,5 градусов тепла.