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На улице Дзержинского в Хабаровске проваливается дорога

Пострадала правая полоса движения на перекрёстке с улицей Ленина.

Источник: Хабаровский край сегодня

На перекрестке улиц Ленина и Дзержинского, со стороны Социального фонда, за короткое время образовалась ложбина на правой полосе движения, глубиной около 15−20 сантиметров. Это произошло буквально за считанные минуты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Водители, которые двигаются по правому ряду, и не заметившие образовавшуюся яму, сильно ударяют днища своих автомобилей. Те, кто успевает увидеть препятствие, перестраиваются в соседнюю полосу движения, что затрудняет проезд другим автомобилям.

Некоторое время назад на этом же перекрестке велись работы, связанные с подземными инженерными сетями, но они были с другой стороны дороги — со стороны гостиницы «Амур».