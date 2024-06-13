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В первый день своего отпуска мэр Омска Сергей Шелест находился на работе

Он принял участие в открытии Ленинградского моста и фонтана у библиотеки имени А. С. Пушкина.

Источник: Om1.ru

С 12 июня мэр Омска Сергей Шелест отправился в отпуск. Об этом сообщает «СуперОмск».

Однако, несмотря на начало отдыха, в его первый день глава города был на работе. Вместе с губернатором Омской области Виталием Хоценко Сергей Шелест принял участие в торжественном открытии Ленинградского моста после капитального ремонта.

После этого мэр открыл фонтан у библиотеки имени А. С. Пушкина. Фонтан не работал в течение 20 лет. Все его механизмы починили, и теперь объект в самом центре города будет работать всё лето на постоянной основе.

«За короткий срок удалось реанимировать инженерный объект. Проделана очень сложная и кропотливая работа, заменена часть деталей фонтана — всё это без единого бюджетного рубля. Договорились, что фонтан будет работать в ежедневном режиме с 10:00 до 20:00 на радость посетителям библиотеки и всем жителям Омска», — рассказал Сергей Шелест в своём телеграм-канале.