Прямые чартерные рейсы открываются из Хабаровска в Яньтай

«На маршруте авиакомпания “Якутия” будет использовать самолет Sukhoi Superjet 100 в компоновке салона на 103 кресла. Время в пути до аэропорта назначения составит около трех часов. В полете пассажирам предложат закуски, прохладительные и горячие напитки», — рассказали в хабаровском аэропорту.