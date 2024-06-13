Прямые чартерные рейсы открываются из Хабаровска в Яньтай

Авиакомпания «Якутия» и туристический оператор «Манго-ДВ» объявили о запуске прямых чартерных рейсов из международного аэропорта Хабаровск в городской округ Яньтай на Шандунском полуострове, расположенный на берегу теплого Желтого моря. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Программа полетов стартует 13 июля и продлится до середины сентября. Вылеты из Хабаровска запланированы по субботам.
«На маршруте авиакомпания “Якутия” будет использовать самолет Sukhoi Superjet 100 в компоновке салона на 103 кресла. Время в пути до аэропорта назначения составит около трех часов. В полете пассажирам предложат закуски, прохладительные и горячие напитки», — рассказали в хабаровском аэропорту.