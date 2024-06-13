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Из-за выпускных введут запреты на продажу алкоголя 14 июня. Собрали все регионы

Власти некоторых районов Беларуси определили 14 июня Дни трезвости. Все дело в проведении выпускных вечеров в школах.

Продажа алкоголя будет запрещена во всех розничных точках, кроме объектов общепита, где алкоголь отпускается в розлив.

Собрали все регионы, где в пятницу, 14 июня нельзя будет купить алкоголь. Ограничение будет действовать с 8:00 до 8:00 следующего дня.

Минская область.

  • Воложинский район.
  • Несвижский район.
  • Слуцкий район.
  • Мядельский район.
  • Дзержинский район.
  • Смолевичский район.
  • Солигорский район.
  • Узденский район.
  • Березинский район.
  • Пуховичский район.
  • Копыльский район.
  • Молодечненский район (13 июня с 8:00 до 8:00 следующего дня).
  • Стародорожский район.

Брестская область.

  • Брест.
  • Кобринский район.
  • Березовский район.
  • Малоритский район.
  • Жабинковский район.
  • Дрогичинский район.
  • Каменецкий район.
  • Ивацевичский район.
  • Витебская область
  • Городокский район.
  • Верхнедвинский район (14 июня с 16:00 до 24:00).

Гомельская область.

  • Гомель.
  • Добрушский район.
  • Наровлянский район.
  • Кормянский район.
  • Октябрьский район.
  • Чечерский район.
  • Мозырьский район.
  • Житковичский район.
  • Буда-Кошелевский район.
  • Рогачевский район.
  • Светлогорский район.
  • Лельчицкий район.
  • Петриковский район.
  • Брагинский район.
  • Лоевский район.

Гродненская область территория Жировичского сельсовета Слонимского района Могилёвская область.

  • Хотимский район.
  • Костюковичский район.
  • Чаусский район.
  • Могилевский район.