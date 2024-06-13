Из-за выпускных введут запреты на продажу алкоголя 14 июня. Собрали все регионы

Продажа алкоголя будет запрещена во всех розничных точках, кроме объектов общепита, где алкоголь отпускается в розлив.
Собрали все регионы, где в пятницу, 14 июня нельзя будет купить алкоголь. Ограничение будет действовать с 8:00 до 8:00 следующего дня.
Минская область.
- Воложинский район.
- Несвижский район.
- Слуцкий район.
- Мядельский район.
- Дзержинский район.
- Смолевичский район.
- Солигорский район.
- Узденский район.
- Березинский район.
- Пуховичский район.
- Копыльский район.
- Молодечненский район (13 июня с 8:00 до 8:00 следующего дня).
- Стародорожский район.
Брестская область.
- Брест.
- Кобринский район.
- Березовский район.
- Малоритский район.
- Жабинковский район.
- Дрогичинский район.
- Каменецкий район.
- Ивацевичский район.
- Витебская область
- Городокский район.
- Верхнедвинский район (14 июня с 16:00 до 24:00).
Гомельская область.
- Гомель.
- Добрушский район.
- Наровлянский район.
- Кормянский район.
- Октябрьский район.
- Чечерский район.
- Мозырьский район.
- Житковичский район.
- Буда-Кошелевский район.
- Рогачевский район.
- Светлогорский район.
- Лельчицкий район.
- Петриковский район.
- Брагинский район.
- Лоевский район.
Гродненская область территория Жировичского сельсовета Слонимского района Могилёвская область.
- Хотимский район.
- Костюковичский район.
- Чаусский район.
- Могилевский район.