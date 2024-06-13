Движение ограничат в Московском и Петроградском районах с 14 июня

Жителей и гостей Петербурга предупредили об ограничении дорожного движения в Петроградском и Московском районах с 14 июня. Специалисты планируют заняться прокладкой инженерных сетей. О подробностях сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— Так, в Петроградском районе с 14 июня до 13 июля движение будет затруднено по Газовой улице на перекрестке с Ленина и Левашовским проспектом, — уточнили специалисты.
В Московском районе с 14 июня до 11 июля ограничат движение транспорта по Пулковскому шоссе от Площади Победы до Дунайского проспекта, а также вдоль Пулковского от улицы Галстяна до Дунайского проспекта у дома № 5. Кроме того, водителей предупредили, что трудности с движением ожидаются от Площади Победы до Дунайского проспекта у дома № 11к1.
Петербуржцев призвали планировать свой маршрут заранее. Во время работ на магистралях установят информационные щиты, которые подскажут, как можно объехать конкретный участок в этих двух районах.