Движение ограничат в Московском и Петроградском районах с 14 июня

В Московском районе с 14 июня до 11 июля ограничат движение транспорта по Пулковскому шоссе от Площади Победы до Дунайского проспекта, а также вдоль Пулковского от улицы Галстяна до Дунайского проспекта у дома № 5. Кроме того, водителей предупредили, что трудности с движением ожидаются от Площади Победы до Дунайского проспекта у дома № 11к1.