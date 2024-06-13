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Очереди образовались на границах Беларуси с ЕС на всех направлениях

На белорусско-латвийской границе обычно нет очередей из легкового транспорта, но в четверг утром там застряли 110 машин и увеличилась очередь из фур.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Более 560 легковушек и почти две тысячи фур стоят на границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствую данные белорусского Погранкомитета.

В четверг утром скопления легковушек фиксировались по всем направлениям. Так, на границе Беларуси и Литвы в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» находится 100 и 120 машин соответственно.

На белорусско-латвийской границе в погранпереходе «Григоровщина» стоит 110 автомобилей.

Больше всего легкового транспорта на польской границе в ПП «Брест» — 230 машин.

Что касается очередей из большегрузов, то они тоже имеются по всем направлениям, но самым загруженным, как и ранее, является литовское. В двух действующих пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой в общей сложности находится 1,2 тысячи фур, из них 570 в «Каменном Логе» и 630 — в ПП «Бенякони».

В пункте пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией в очередях стоит тоже много большегрузов — свыше 715 большегрузов.

А вот на белорусско-польской границе в ПП «Козловичи» очередей из грузовиков не так много — всего лишь 50. Но в этом же направлении в пункте пропуска «Брест» отмечается очередь из 15 рейсовых пассажирских автобусов.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.!

ЕС