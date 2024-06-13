Очереди образовались на границах Беларуси с ЕС на всех направлениях

Что касается очередей из большегрузов, то они тоже имеются по всем направлениям, но самым загруженным, как и ранее, является литовское. В двух действующих пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой в общей сложности находится 1,2 тысячи фур, из них 570 в «Каменном Логе» и 630 — в ПП «Бенякони».