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Желающих учить казахский язык стало больше в России

В России растет число желающих учить казахский язык, особенно в регионах, где живет много этнических казахов. Но тут наблюдается нехватка педагогов, передает телеканал 24KZ.

Источник: Nur.kz

В Тюменской области, как передает телеканал, есть районы, где казахский язык изучается как обязательный предмет. Здесь казахские классы в школах заполнены. Ради изучения родного языка родители готовы возить детей из соседних районов. По официальным данным, в этом регионе проживают почти 40 тысяч казахов.

«Лет десять назад к нам обучаться приходили всего 10−15 детей. Сейчас у нас больше 100 школьников, которые стремятся изучить родной язык, культуру и традиции. Они занимаются в кружках домбры и казахских народных танцев», — рассказывает житель Тюмени Аскар Убитайулы.

В изучении казахского языка у тюменцев было две проблемы: нехватка учебников и педагогов. Первый решен благодаря учителям из Республики Алтай, которые разработали учебно-методические комплексы, прошедшие сертификацию в Министерстве просвещения. Теперь по их учебникам российские казахи могут изучать родной язык как школьный предмет.

«Проблема в учителях. На данный момент есть учителя. Это люди, которые поехали в Казахстан, обучались. Сейчас они сертифицированные учителя, но их очень мало. На случай замены у нас учителей как таковых нет», — рассказал представитель казахской национально-культурной автономии Халел Омаров.

Несмотря на трудности, кандасы в Тюменской области надеются, что в ближайшей перспективе удастся открыть больше классов с изучением казахского языка. Для этого необходима совместная казахстанско-российская программа подготовки кадров.

образование