Желающих учить казахский язык стало больше в России

«Проблема в учителях. На данный момент есть учителя. Это люди, которые поехали в Казахстан, обучались. Сейчас они сертифицированные учителя, но их очень мало. На случай замены у нас учителей как таковых нет», — рассказал представитель казахской национально-культурной автономии Халел Омаров.