Небольшой гребень антициклона определяет погоду в Петербурге

Сегодня над регионом располагается небольшой гребень антициклона. В Петербурге осадков не должно быть, а на территории области небольшие дожди местами возможны. Ветер северо-западный 4−9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».