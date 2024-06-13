Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на посещение лесов введены в 11 районах Беларуси

Несмотря на то, что местами по Беларуси уже несколько недель подряд идут сильные дожди и грозы, пожароопасная обстановка в лесах не стабильна.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Количество районов с ограничения на посещение лесов за сутки увеличилось почти вдвое, это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза Беларуси.

Так, если в среду утром ограничения действовали только в шести районах, то в четверг их уже 11.

Больше всего районов с ограничениями в Гродненской области, где так просто в лес не сходить в Берестовицком, Волковысском, Вороновском, Лидском и Свислочском районах.

Два района Могилевской области — Кличевский и Могилевский — также окрашены на карте лесного ведомства желтым цветом, это значит, что там до сих пор действуют третий класс пожарной опасности и ограничения на посещение лесов.

Два района с ограничениями и в Витебской области, это Верхнедвинский и Шарковщинский. И еще столько же в Брестской — Каменецкий и Пружанский.

Остальные регионы Беларуси считаются полностью открытыми, то есть там посещать лесные массивы можно абсолютно без каких-либо ограничений.

Запреты и ограничения.

В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.

Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.