Ограничения на посещение лесов введены в 11 районах Беларуси

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Количество районов с ограничения на посещение лесов за сутки увеличилось почти вдвое, это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза Беларуси.
Так, если в среду утром ограничения действовали только в шести районах, то в четверг их уже 11.
Больше всего районов с ограничениями в Гродненской области, где так просто в лес не сходить в Берестовицком, Волковысском, Вороновском, Лидском и Свислочском районах.
Два района Могилевской области — Кличевский и Могилевский — также окрашены на карте лесного ведомства желтым цветом, это значит, что там до сих пор действуют третий класс пожарной опасности и ограничения на посещение лесов.
Два района с ограничениями и в Витебской области, это Верхнедвинский и Шарковщинский. И еще столько же в Брестской — Каменецкий и Пружанский.
Остальные регионы Беларуси считаются полностью открытыми, то есть там посещать лесные массивы можно абсолютно без каких-либо ограничений.
Запреты и ограничения.
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.