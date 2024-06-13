С ДТП связано? Экс-замглавы перевозчика Кемерова обвиняют в огромных взятках

На деле же это значит, что с января 2018 года по сентябрь 2023 года, по версии следователей, фигурант за денежное вознаграждение помогал директорам различных коммерческих организаций заключать договоры закупки товаров, работ и услуг для нужд КЭТКа, а также предоставлял троллейбусы для размещения на них рекламы. Общая сумма денег, которую кемеровчанин получил в качестве взятки, составила более 23 млн рублей. При средней стоимости однокомнатной квартиры в Кемерове в хорошем районе около 4−5 млн рублей, можно сказать, что заместитель получил за «содействие» пять однушек.