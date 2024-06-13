С ДТП связано? Экс-замглавы перевозчика Кемерова обвиняют в огромных взятках

Кузбасские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя директора Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК), обвиняемого во взяточничестве. КЭТК обслуживает весь электротранспорт города. Это дело напрямую не связано с ДТП с трамваями, произошедшем в Кемерове 6 июня, но, вполне вероятно, связано косвенно.
Взяток на пять квартир.
Заместителя генерального директора по троллейбусным перевозкам АО «КЭТК» Большанина Е. обвиняют в совершении нескольких преступлений по ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершённое в особо крупном и крупном размерах).
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовных дел в отношении взяткодателей продолжается», — сухо отчитываются следователи.
На деле же это значит, что с января 2018 года по сентябрь 2023 года, по версии следователей, фигурант за денежное вознаграждение помогал директорам различных коммерческих организаций заключать договоры закупки товаров, работ и услуг для нужд КЭТКа, а также предоставлял троллейбусы для размещения на них рекламы. Общая сумма денег, которую кемеровчанин получил в качестве взятки, составила более 23 млн рублей. При средней стоимости однокомнатной квартиры в Кемерове в хорошем районе около 4−5 млн рублей, можно сказать, что заместитель получил за «содействие» пять однушек.
Дома обвиняемого и представителей коммерческих фирм правоохранители сразу обыскали и изъяли необходимую следствию документацию. Со следствием он сотрудничал, вину признал полностью и заключил досудебное соглашение. На период предварительного расследования его заключили под стражу. На имущество и деньги Большанина наложили арест на сумму свыше 33 млн рублей.
Как связано с ДТП с трамваями?
Формально задержание экс-зама никак не связано с ДТП с трамваями в Кемерове 6 июня, когда пострадали 140 человек и погиб один. Но это лишь на первый взгляд. Мы писали, что первых подозреваемых отправили в СИЗО на два месяца. Среди них генеральный директор КЭТК Павел Мальцев и мастер по выпуску Тимур Хакимов. Вину признали не все. Возбуждено три уголовных дела.
Павел Мальцев шесть лет назад был замом главы Кемерова, в 2018 году ушел с поста, после чего его осудили условно за получение взятки. Механик Тимур Хакимов — обычный семейный человек, который работает на предприятии больше 20 лет. В суде Павел признал свою вину, а Тимур прокомментировал ситуацию кратко, сказав, что в день аварии только ставил печать и не проверял трамвай.
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