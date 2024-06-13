В Воронеже жители пяти улиц останутся без холодной воды

В период с 9.30 и до 16.00 воды в связи с этим не будет по следующим адресам:
- ул. Урицкого, 49−157, 56−128;
- Московский проспект, 6;
- ул. Свердлова, 37−15, 62−94;
- ул. Варейкиса, 51−73, 72−78;
- проспект Труда, 1−27, 10−16.
В компании также просят обратить внимание, что после того, как подача ресурса будет возобновлена, вода может изменить свой цвет. Это связано с тем, что в систему в ходе работ попадет кислород, при соприкосновении с которым на трубах мгновенно образуется ржавчина. Это не опасно. Систему обязательно промоют и очистят.