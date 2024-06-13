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В Воронеже жители пяти улиц останутся без холодной воды

Подачу холодного водоснабжения сегодня, 13 июня, приостановят на 6,5 часов жителям пяти улиц областного центра. Ограничения связаны с плановыми работами по замене задвижек. Их специалисты «РВК-Воронеж» проведут в районе дома № 19 по проспекту Труда.

В период с 9.30 и до 16.00 воды в связи с этим не будет по следующим адресам:

  • ул. Урицкого, 49−157, 56−128;
  • Московский проспект, 6;
  • ул. Свердлова, 37−15, 62−94;
  • ул. Варейкиса, 51−73, 72−78;
  • проспект Труда, 1−27, 10−16.

В компании также просят обратить внимание, что после того, как подача ресурса будет возобновлена, вода может изменить свой цвет. Это связано с тем, что в систему в ходе работ попадет кислород, при соприкосновении с которым на трубах мгновенно образуется ржавчина. Это не опасно. Систему обязательно промоют и очистят.

ЖКХ