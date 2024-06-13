Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс Башкирии: из-за аномальной жары трассу М5 не будут перекрывать

Жителей Башкирии предупредили об отмене перекрытия трассы М5 из-за жары.

Сегодня утром, 13 июня, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии предупредило жителей республики о том, что участок федеральной трассы М5 «Урал» перекрывать не станут.

Речь идет об отрезке дороги в Ашинском районе Челябинской области. Из-за аномальной жары, а также для обеспечения комфортного и безопасного проезда закрывать его не будут.

Напомним, в ближайшие дни в Башкирии температура воздуха в дневное время суток будет достигать +30, +35 градусов Цельсия, по ночам же пока будет прохладнее, +15, +20. До конца недели под влиянием субтропической воздушной массы сохранится жаркая погода без осадков.