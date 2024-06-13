Минтранс Башкирии: из-за аномальной жары трассу М5 не будут перекрывать

Напомним, в ближайшие дни в Башкирии температура воздуха в дневное время суток будет достигать +30, +35 градусов Цельсия, по ночам же пока будет прохладнее, +15, +20. До конца недели под влиянием субтропической воздушной массы сохранится жаркая погода без осадков.