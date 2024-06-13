Пляжи не видел? В Волгограде и области стартовал купальный сезон

Дневная температура достигла 35 градусов и выше. Самое время окунуться в прохладную речку или позагорать на чистом песке. В деталях стартовавшего пляжного сезона-2024 разбирался «АиФ»-Нижнее Поволжье".
Будут, но не сейчас.
В Волгограде пляжный сезон официально стартует уже 15 июня. Как рассказали в главке МЧС по региону, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности приняла решение об оборудовании в региональной столице четырёх мест организованного отдыха у воды и пляжей. Три пляжа, на которых можно будет купаться, как нам пояснили в ведомстве, будут действовать в Красноармейском районе у памятного знака «Маяк» на полуострове Сарептском, в Кировском районе на острове Сарпинском и Тракторозаводском районе, на акватории Волги у Нижнего Тракторного посёлка. Ещё одно место массового отдыха у воды, но без купания, подготовят в Советском районе на Тулака.
— Купальный сезон в Волгограде продлится до 15 сентября, — рассказали спасатели.
Тем временем в мэрии Волгограда поспешили охладить пляжный пыл волгоградцев, явно дав понять, что указанная дата 15 июня несколько условная.
— Муниципалитет ежегодно приступает к подготовке к открытию пляжного сезона после того, как уровень сброса воды снижается до нормативных показателей, — отметили в пресс-службе мэрии. — Окончательный вердикт о разрешении купания выносится только по завершении всех подготовительных мероприятий.
При этом конкретные, а не бумажные сроки старта пляжного сезона в администрации региональной столицы озвучить не спешат. Напомним, что по аналогии с минувшим летом практически весь июнь большинство муниципальных и коммерческих пляжей не работало.
Слабое, но утешение: в центре города, в ЦПКиО уже готов принять посетителей центр отдыха у воды «Лагуна», равно как и аквапарк вблизи ЖК «Санаторный». Наиболее демократичными выглядят цены в первом варианте — отдых на искусственном водоёме площадью 2500 кв. метров, с отдельной зоной развлечения для детей и фуд-кортом здесь готовы предложить волгоградцам за 450 ₽ при трёхчасовом пребывании. Детям до трёх лет — бесплатно.
Камышин ушёл в отрыв.
Что касается Волжского, где пляжный сезон, действительно, традиционно по факту начинается всегда именно в июне, то там буквально на днях официальный пляж откроется на берегу Ахтубы в районе СНТ «Изобилие». В других местах, не оборудованных для купания, поставили запрещающие знаки.
Традиционным лидером по пляжам на душу населения из сезона в сезон остаётся Камышин. В третьем по величине городе региона традиционно откроются четыре городских пляжа: «Панорама», «Гремячий», «Шарт» и Центральный городской пляж. А вот в райцентре Николаевске, что на противоположной от Камышина стороне Волги, как с возмущением пишут местные жители в соцсетях, никаких условий для отдыха на воде не создано.
Явно неблагополучен в плане использования природного потенциала пляжей и Волгоград.
— Недавно власти региона всесторонне обсуждали будущее острова Сарпинского, — напоминает местный предприниматель Виталий Самохвалов. — Но при этом почему-то тема пляжного отдыха, пляжной инфраструктуры применительно к столь шикарному месту фигурировала примерно так на сотом месте. Но это совершенно неправильно! В той же Самаре не первый год действует порядка десяти официальных пляжей. При том они стали туристической фишкой этого города. А у нас с летним пляжным отдыхом пока явно не задалось. Зато в одном из коммерческих отделов увидел на днях подарочную сумку с шутливой надписью «Хоровод волгоградской мошкары». И это всё, чем мы готовы себя и гостей региона порадовать? Грустновато как-то.