Пляжи не видел? В Волгограде и области стартовал купальный сезон

— Недавно власти региона всесторонне обсуждали будущее острова Сарпинского, — напоминает местный предприниматель Виталий Самохвалов. — Но при этом почему-то тема пляжного отдыха, пляжной инфраструктуры применительно к столь шикарному месту фигурировала примерно так на сотом месте. Но это совершенно неправильно! В той же Самаре не первый год действует порядка десяти официальных пляжей. При том они стали туристической фишкой этого города. А у нас с летним пляжным отдыхом пока явно не задалось. Зато в одном из коммерческих отделов увидел на днях подарочную сумку с шутливой надписью «Хоровод волгоградской мошкары». И это всё, чем мы готовы себя и гостей региона порадовать? Грустновато как-то.