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В Сочи после реконструкции открылся пляж Волна

В Сочи после реконструкции открылся пляж Волна. Об этом замглавы курорта Светлана Калинина рассказала в своем телеграм-канале.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

На пляже обустроили новую набережную с освещением и уличную мебель. Также закупили новую пляжную мебель и оборудование, высадили растения. Сохранили на том же месте серф-станцию.

К следующему сезону здесь появится точка общепита.

Ранее «АиФ-Юг» писал — в Сочи к летнему сезону открыли 170 пляжей. Наиболее масштабные работы провели на пляже «Ривьера». Также к сезону открыт участок набережной на правом берегу реки Сочи.

Вода на пляжах в Сочи признана безопасной для купания. Специалисты Роспотребнадзора обработали на территории курорта около одной тысячи проб.

Отбор проб морской воды в зонах купания будет продолжен в течение курортного сезона. Мониторинг будет проводиться несколько раз в неделю.

туризм и отдых