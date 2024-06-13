В Сочи после реконструкции открылся пляж Волна

На пляже обустроили новую набережную с освещением и уличную мебель. Также закупили новую пляжную мебель и оборудование, высадили растения. Сохранили на том же месте серф-станцию.
К следующему сезону здесь появится точка общепита.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в Сочи к летнему сезону открыли 170 пляжей. Наиболее масштабные работы провели на пляже «Ривьера». Также к сезону открыт участок набережной на правом берегу реки Сочи.
Вода на пляжах в Сочи признана безопасной для купания. Специалисты Роспотребнадзора обработали на территории курорта около одной тысячи проб.
Отбор проб морской воды в зонах купания будет продолжен в течение курортного сезона. Мониторинг будет проводиться несколько раз в неделю.