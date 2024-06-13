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В Волгограде 13 июня действует экстренное штормовое предупреждение

В Волгоградской области 13 июня пройдут сильные дожди с грозами и ветром.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +20°

Сегодня, 13 июня, в Волгоградской области пройдут сильные дожди и прогремят грозы. Согласно прогнозу, непогода будет сопровождаться штормовым ветром. В регионе действует экстренное штормовое предупреждение, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

— 13 июня 2024 года ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, ливни, грозы, — отмечаюто синоптики.

В Волгоград 12 июня непогода не дошла, только в центре прошел небольшой дождик. 13 июня в прогнозе погоды — кратковременный дождь и гроза с порывами ветра 15−20 м/с. Днем будет баня — температура не опустится ниже +28…+30 градусов.