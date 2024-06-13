В Волгограде 13 июня действует экстренное штормовое предупреждение

В Волгоград 12 июня непогода не дошла, только в центре прошел небольшой дождик. 13 июня в прогнозе погоды — кратковременный дождь и гроза с порывами ветра 15−20 м/с. Днем будет баня — температура не опустится ниже +28…+30 градусов.