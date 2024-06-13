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Масштабное отключение: 20 улиц Керчи останутся без воды 13 и 14 июня

Часть Керчи будет без воды 13 и 14 июня.

В Керчи временно прекратят подачу воды в отдельные районы на два дня. Отключение затронет один поселок и 20 улиц.

В пресс-службе ГУП РК Крым «Вода Крыма» сообщили, что из-за аварийно-ремонтных работ в Керчи до 13.00 14 июня пересохнут краны по следующим адресам:

— поселок Партизанский;

— улицы Феодосийского шоссе, Науменко, Куйбышева, Восточная, Котова, Модина, Ульяновых, Орджоникидзе, Льва Толстого, Победы, Нестерова, Тенистая, Героев, Севастопольская, Клинковского, Мира, Дейкало, Молодежная, Пархоменко, Бутова, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.

ЖКХ