Масштабное отключение: 20 улиц Керчи останутся без воды 13 и 14 июня

В Керчи временно прекратят подачу воды в отдельные районы на два дня. Отключение затронет один поселок и 20 улиц.
В пресс-службе ГУП РК Крым «Вода Крыма» сообщили, что из-за аварийно-ремонтных работ в Керчи до 13.00 14 июня пересохнут краны по следующим адресам:
— поселок Партизанский;
— улицы Феодосийского шоссе, Науменко, Куйбышева, Восточная, Котова, Модина, Ульяновых, Орджоникидзе, Льва Толстого, Победы, Нестерова, Тенистая, Героев, Севастопольская, Клинковского, Мира, Дейкало, Молодежная, Пархоменко, Бутова, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.