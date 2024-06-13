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В Молдове изменили правила приема в вузы: Заявление можно подать из любой страны в режиме онлайн

Об этом сообщил министр образования и науки Дан Перчун.

Зачисление в молдавские вузы в этом году будет проходить исключительно в режиме онлайн.

Об этом сообщил министр образования и науки Дан Перчун.

— Зачисление в этом году будет проводиться по-другому. Впервые все документы будут подаваться онлайн. 20−21 числа мы запустим и представим обществу платформу — admitere.gov.md. Любой выпускник 12-го класса, где бы он ни находился, сможет войти на платформу и подать заявление, — заявил Перчун.

По словам чиновника, выпускники смогут одновременно подать документы максимум в три вуза или на три факультета, передаёт deschide.md.

образование