В Молдове изменили правила приема в вузы: Заявление можно подать из любой страны в режиме онлайн

Зачисление в молдавские вузы в этом году будет проходить исключительно в режиме онлайн.
Об этом сообщил министр образования и науки Дан Перчун.
— Зачисление в этом году будет проводиться по-другому. Впервые все документы будут подаваться онлайн. 20−21 числа мы запустим и представим обществу платформу — admitere.gov.md. Любой выпускник 12-го класса, где бы он ни находился, сможет войти на платформу и подать заявление, — заявил Перчун.
По словам чиновника, выпускники смогут одновременно подать документы максимум в три вуза или на три факультета, передаёт deschide.md.