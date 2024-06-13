В центре Ростова снова отключили горячую воду

Об этом сообщили в «Ростовских тепловых сетях».
Из-за модернизации тепловых сетей жители улиц Университетская, Малюгиной и Максима Горького временно остались без горячей воды.
Компания обещает восстановить горячее водоснабжение до 20:00 16 июня. Однако стоит отметить, что на Западном ранее уже были сорваны сроки восстановления водоснабжения.
Кроме того, 24 июня в центре Ростова планируется повторное отключение горячей воды, но уже на три недели.
В домах Северного района и Темерника будет снижена подача горячего водоснабжения. Со списком улиц, на которых будут проводиться работы, можно ознакомиться на сайте компании.
Тепловые сети заверили, что до 18 июля все неудобства будут устранены. Однако если обнаружат дефекты, срок отключения может быть увеличен.