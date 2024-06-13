Полное перекрытие улицы Ленина в Хабаровске перенесли на полмесяца

Ограничение движение транспорта в этом районе запланировано начать с 1 июля 2024 года, ранее энергетики ориентировали жителей города на 15 июня. Срок проведения работ остался прежним — порядка 40 дней. При этом не будет закрыт проезд по улице Калинина в южную часть Хабаровска.