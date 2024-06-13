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Полное перекрытие улицы Ленина в Хабаровске перенесли на полмесяца

Сквозное движение по ней закроют с 1 июля.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские тепловые сети рассказали об изменениях в плане ремонтных работ участка тепломагистрали ТМ-25 на улице Ленина в районе Дальневосточного управления гидрометеослужбы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ограничение движение транспорта в этом районе запланировано начать с 1 июля 2024 года, ранее энергетики ориентировали жителей города на 15 июня. Срок проведения работ остался прежним — порядка 40 дней. При этом не будет закрыт проезд по улице Калинина в южную часть Хабаровска.

Строителям предстоит полностью заменить тепловую камеру, построить 40-метровый полупроходной канал под улицей, а также произвести перекладку 448 метров трубы с увеличением диаметра с 700 мм до 1000 мм.