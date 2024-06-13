В Новосибирске изношенность трамвайных вагонов составила 77,2%

Также уточняется, что за период действия программы была выполнена модернизация 52 единиц трамваев. В 2024 году планируется модернизация до 20 единиц трамвайных вагонов. На эти работы будет выделено 947 750 тысяч рублей, в том числе 632 750 тысяч рублей из бюджета Новосибирской области. Также 315 000 предусмотрено из бюджета города.