В Новосибирске изношенность трамвайных вагонов составила 77,2%

Уровень износа трамвайных вагонов в Новосибирске на данный момент составляет 77,2%. Об этом изданию «АиФ-Новосибирск» сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Сейчас на балансе муниципального казенного предприятия «Горэлектротранспорт» находится 168 единиц трамвайных вагонов. Причем в постоянной эксплуатации находится 112 единиц трамвайных вагонов, а 56 единиц от эксплуатации отстранены из-за критических повреждений силовых элементов, рам кузовов и электрической проводки. Как сообщили в мэрии, ремонт таких трамваев экономически нецелесообразен.
«Обновление трамвайного парка города Новосибирска с 2017 года осуществляется за счет модернизации трамвайных вагонов на совместном российско-белорусском предприятии ООО “БКМ Сибирь”, — заявили в мэрии.
Также уточняется, что за период действия программы была выполнена модернизация 52 единиц трамваев. В 2024 году планируется модернизация до 20 единиц трамвайных вагонов. На эти работы будет выделено 947 750 тысяч рублей, в том числе 632 750 тысяч рублей из бюджета Новосибирской области. Также 315 000 предусмотрено из бюджета города.
«Средний уровень износа трамвайных вагонов по состоянию на 01.06.2024 составляет 77,2%», — ответили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.