В Башкирии на вечернем небе можно будет увидеть Меркурий

Тем не менее, Меркурия не будет видно до конца июня. В начале месяца из-за близости к Солнцу на небосводе, но и по мере удаления от него, он будет заходить всего на несколько минут позже светила и планеты не будет видно на фоне вечерней зари. В конце же июня он будет заходить часом позже Солнца и будет виден возле самого горизонта на фоне угасающей зари на северо-западе в созвездии Близнецов, как яркая звездочка.