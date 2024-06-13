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В Башкирии на вечернем небе можно будет увидеть Меркурий

В конце июня жители Башкирии увидят на небе Меркурий.

В конце месяца в Башкирии на вечернем небе можно будет увидеть Меркурий. Об этом рассказала пресс-служба Уфимского городского планетария.

Исследователи утверждают, что в 21:32 планета вступит в верхнее соединение с Солнцем. Оба небесных тела находиться рядом в созвездии Тельца.

Меркурий, равно как и Венера, бывает видно либо вечером после захода Солнца, либо утром перед восходом. Верхнее соединение со светило означает окончание утренней видимости планеты и начало вечерней.

Тем не менее, Меркурия не будет видно до конца июня. В начале месяца из-за близости к Солнцу на небосводе, но и по мере удаления от него, он будет заходить всего на несколько минут позже светила и планеты не будет видно на фоне вечерней зари. В конце же июня он будет заходить часом позже Солнца и будет виден возле самого горизонта на фоне угасающей зари на северо-западе в созвездии Близнецов, как яркая звездочка.

Вечерняя видимость Меркурия продлится до его нижнего соединения с Солнцем, то есть до 19 августа. А после этого наступит утренняя видимость планеты.

космос