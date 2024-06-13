Появились новые подробности по массовому отравлению в ресторане Приморья

Напомним, в феврале в Дальнереченске в кафе «М-Бургер» произошло массовое отравление. В дальнереченскую и кировскую больницы в итоге госпитализировали 62 человек — у всех у них была диагностирована кишечная инфекция. По предписанию Роспотреднадзора, заведение было временно закрыто. В ведомстве предварительной причиной массового отравления назвали кулинарную продукцию собственного изготовления, наггетсы и соусы, которые употребляли посетители общепита. В данной продукции обнаружена сальмонелла.