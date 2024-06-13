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На омских дорогах устроят массовую облаву на водителей

Такой «сюрприз» автомобилистов ждёт накануне выходных.

Источник: Om1.ru

В пятницу, 14 июня, полицейские устроят на омских дорогах сплошные проверки. Водителей проверят на наличие алкогольного опьянения. Все эти мероприятия проходят в рамках рейда «Трезвость» и направлены на профилактику пьяных ДТП.

В правоохранительных органах не уточняют места проведения подобных проверок, соответственно, формат мероприятия можно обозначить как «массовую облаву».

Однако в Госавтоинспекции Омской области напомнили, что за вождение авто в нетрезвом виде предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Ранее мы писали, что из Омска выгнали 12 иностранцев, проживающих здесь незаконно. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

ГИБДД