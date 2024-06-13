В Хабаровском крае установилось лето, на себя не похожее

В Хабаровске в четверг ночью +8…+10, днем +17…+19 градусов, пройдет кратковременный дождь. В Вяземском на рассвете +7…+9, днем +15…+17 градусов, дождь. В Бикине тоже дождливо, ночью +9…+11, днем +15…+17 градусов, сообщает ИА Хабаровский край сегодня" со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Удивительно тепло в холодном Чегдомыне ночью +7…+9, днем воздух прогреется до +22…+24 градусов, и без осадков. В селе имени Полины Осипенко ночной фон температур +3…+5, зато днем столбик термометра проделает путь до +17…+19 градусов, и тоже без осадков. В Троицком ночью +9…+11, днем все те же +17…+19, и тоже ожидается сухой солнечный день. В Комсомольске-на-Амуре на рассвете +6…+8, днем +17…+19 градусов.