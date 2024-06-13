В Хабаровском крае установилось лето, на себя не похожее

Июнь плавно приближается к середине, а лета пока нет. То есть он, конечно, есть, но очень уж прохладное, на себя не похожее. Хочется добавить тепла, а заодно и солнца. Но пока, увы, погода не балует нас высокими температурами. Правда, дожди 14 июня пройдут преимущественно только в южных районах края.
В Хабаровске в четверг ночью +8…+10, днем +17…+19 градусов, пройдет кратковременный дождь. В Вяземском на рассвете +7…+9, днем +15…+17 градусов, дождь. В Бикине тоже дождливо, ночью +9…+11, днем +15…+17 градусов, сообщает ИА Хабаровский край сегодня" со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Удивительно тепло в холодном Чегдомыне ночью +7…+9, днем воздух прогреется до +22…+24 градусов, и без осадков. В селе имени Полины Осипенко ночной фон температур +3…+5, зато днем столбик термометра проделает путь до +17…+19 градусов, и тоже без осадков. В Троицком ночью +9…+11, днем все те же +17…+19, и тоже ожидается сухой солнечный день. В Комсомольске-на-Амуре на рассвете +6…+8, днем +17…+19 градусов.
В Охотске стало чуточку теплее, ночью там +4…+6 градусов, а вот днем уже +13…+15 градусов. В Николаевске-на-Амуре в темное время суток +4…+6 градусов, в светлое +11…+13 градусов. В Советской Гавани дневные температуры такие же +11…+13, ночные +6…+8.
В Аяне ночью +4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов. В Чумикане на рассвете всего +2…+4, после обеда воздух прогреется до +8…+10 градусов. Уровень Амура у Хабаровска 122 сантиметра, температура воды 16, 2 градуса.