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Еще 19 выпускников во Владивостоке получили высший балл по ЕГЭ

Выросло число стобалльников по математике и русскому языку.

Источник: Комсомольская правда

Продемонстрировали наивысшие результаты по единому государственному экзамену еще 19 выпускников школ Владивостока. Ребята отлично справились с заданиями по профильной математике и русскому языку. При этом число стобалльников по этим дисциплинам значительно увеличилось по сравнению с прошлыми годами. Подробнее об успехах учеников, которые вскоре шагнут во взрослую жизнь, рассказали специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования.

Кстати, впервые за долгое время школьники получили 100 баллов по профильной математике. Отличились сразу три человека, все — юноши. Наилучшие результаты на экзамене показали ребята из лицея «Технический» Михаэль Штермер и Данил Ларов, а также ученик школы № 59 Мирсаид Зайниддинов.

— Помимо того, что в этом году по математике имеется три стобалльных результата, вырос и средний бал по этой дисциплине. В прошлом году средний бал составлял 53,44, а в текущем — 58,38, — отметил начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока Максим Кильчевский.

В этом году на 10 человек выросло и число тех, кто набрал наивысший балл по русскому языку. Блеснули знаниями сразу 16 учеников. Это представители гимназии № 2, школ №№ 14, 41, 44, 67, 73, 79, а также ученики лицея № 41, центра образования «Ступени», лицея «Технический» и школы имени Дубинина.

Всего во Владивостоке на данный момент 30 стобалльников. Последние экзамены основного периода ЕГЭ-2024 состоялись сегодня, 13 июня. А в Приморье в общей сложности наивысший балл набрали 56 человек, получается, что большинство ребят именно из краевой столицы.

Для тех, кто набрал минимальный балл, определен дополнительный период сдачи в сентябре. У ребят будет второй шанс исправить ситуацию.

образование