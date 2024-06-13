Еще 19 выпускников во Владивостоке получили высший балл по ЕГЭ

Продемонстрировали наивысшие результаты по единому государственному экзамену еще 19 выпускников школ Владивостока. Ребята отлично справились с заданиями по профильной математике и русскому языку. При этом число стобалльников по этим дисциплинам значительно увеличилось по сравнению с прошлыми годами. Подробнее об успехах учеников, которые вскоре шагнут во взрослую жизнь, рассказали специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования.