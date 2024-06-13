Еще 19 выпускников во Владивостоке получили высший балл по ЕГЭ

Продемонстрировали наивысшие результаты по единому государственному экзамену еще 19 выпускников школ Владивостока. Ребята отлично справились с заданиями по профильной математике и русскому языку. При этом число стобалльников по этим дисциплинам значительно увеличилось по сравнению с прошлыми годами. Подробнее об успехах учеников, которые вскоре шагнут во взрослую жизнь, рассказали специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования.
Кстати, впервые за долгое время школьники получили 100 баллов по профильной математике. Отличились сразу три человека, все — юноши. Наилучшие результаты на экзамене показали ребята из лицея «Технический» Михаэль Штермер и Данил Ларов, а также ученик школы № 59 Мирсаид Зайниддинов.
— Помимо того, что в этом году по математике имеется три стобалльных результата, вырос и средний бал по этой дисциплине. В прошлом году средний бал составлял 53,44, а в текущем — 58,38, — отметил начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока Максим Кильчевский.
Всего во Владивостоке на данный момент 30 стобалльников. Последние экзамены основного периода ЕГЭ-2024 состоялись сегодня, 13 июня. А в Приморье в общей сложности наивысший балл набрали 56 человек, получается, что большинство ребят именно из краевой столицы.
Для тех, кто набрал минимальный балл, определен дополнительный период сдачи в сентябре. У ребят будет второй шанс исправить ситуацию.