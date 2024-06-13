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Красноярцев пригласили на День народов Кавказа

День народов Кавказа пройдет в предстоящую субботу, 15 июня, на восточной стороне острова Татышев, сообщили в мэрии Красноярска.

Источник: РИА "Новости"

Жителей приглашают посетить «яркое и колоритное мероприятие» с интересными локациями и концертной программой.

В 15:00 на Ярмарочной аллее откроется выставка национальных подворий. Самобытность народов представят армянская и азербайджанская диаспоры, а также чечено-ингушская, дагестанская и осетинская общины.

На спортивно-развлекательных локациях пройдут мастер-классы по гиревому спорту и штанге, показательные выступление профессиональных борцов и канатоходца.

Также гостей ждут творческие выступления народных ансамблей и артистов с музыкальными номерами.

А маленьких красноярцев порадуют локации с аквагримом и росписью хной.

«​​Впервые День народов Кавказа состоялся в 2010 году, — рассказывают в мэрии. — В этом году мероприятие проводится в рамках муниципальной программы “Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске”. Одна из ее задач — укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе. Ежегодно право проведения торжества передается от одного национально-культурного общественного объединения к другому. В 2024-м его получила Дагестанская национально-культурная автономия “Страна гор — Дагестан”».

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