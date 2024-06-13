Красноярцев пригласили на День народов Кавказа

«​​Впервые День народов Кавказа состоялся в 2010 году, — рассказывают в мэрии. — В этом году мероприятие проводится в рамках муниципальной программы “Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске”. Одна из ее задач — укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе. Ежегодно право проведения торжества передается от одного национально-культурного общественного объединения к другому. В 2024-м его получила Дагестанская национально-культурная автономия “Страна гор — Дагестан”».