Красноярцев пригласили на День народов Кавказа

Жителей приглашают посетить «яркое и колоритное мероприятие» с интересными локациями и концертной программой.
В 15:00 на Ярмарочной аллее откроется выставка национальных подворий. Самобытность народов представят армянская и азербайджанская диаспоры, а также чечено-ингушская, дагестанская и осетинская общины.
На спортивно-развлекательных локациях пройдут мастер-классы по гиревому спорту и штанге, показательные выступление профессиональных борцов и канатоходца.
Также гостей ждут творческие выступления народных ансамблей и артистов с музыкальными номерами.
«Впервые День народов Кавказа состоялся в 2010 году, — рассказывают в мэрии. — В этом году мероприятие проводится в рамках муниципальной программы “Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске”. Одна из ее задач — укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе. Ежегодно право проведения торжества передается от одного национально-культурного общественного объединения к другому. В 2024-м его получила Дагестанская национально-культурная автономия “Страна гор — Дагестан”».