Под Новосибирском на Бердском шоссе сбили лося

— На момент выезда специалиста животное ушло самостоятельно в лесной массив. В лесном массиве вблизи дороги его не обнаружили, только следы, уходящие вглубь леса, следов крови, указывающих на серьезный характер травм, также не обнаружено, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.