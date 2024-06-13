Под Новосибирском на Бердском шоссе сбили лося

Лося сбили на выезде из Бердска на Бердском шоссе. Животное, получившее травмы лежало посреди дороги. Об этом рассказали в группе «АСТ-54».
— Лося сбил один из водителей, — рассказали очевидцы в паблике.
Инцидент КП-Новосибирск прокомментировали в Минприроды Новосибирской области.
— На момент выезда специалиста животное ушло самостоятельно в лесной массив. В лесном массиве вблизи дороги его не обнаружили, только следы, уходящие вглубь леса, следов крови, указывающих на серьезный характер травм, также не обнаружено, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.
В Минприроды предположили, что лось выжил.
— Держим ситуацию на контроле, новых сведений о травмированном животном в лесном массиве не поступало, — добавили в Минприроды.
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