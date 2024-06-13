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Футбольное «Динамо» одержало восьмую победу в сезоне

Команда из Владивостока лидирует в нынешнем первенстве.

Источник: PrimaMedia.ru

ФК «Динамо» одержало очередную победу в первенстве России во второй лиге «Б». На этот раз на выезде был повержен «Сахалин» — 1:0, сообщает ИА PrimaMedia.

До этой встречи «Динамо» занимало первую строчку в турнирной таблице. До сегодняшнего матча беспроигрышная серия владивостокцев насчитывала семь игр. «Сахалин» расположился на пятом месте.

В первом тайме команды не сумели отличиться и ушли на перерыв с сухим счетом — 0:0. В начале второго тайма на 49 минуте Алексей Баев завершил одну из атак голом.

В последние десять минут матча «Сахалин» прижал «Динамо» к воротам, но сравнять счет не смог.

Следующий матч «Динамо» проведет во Владивостоке и сыграет 19 июня против «Коломны».

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