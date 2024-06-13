В метро актуализируют навигационные указатели к открытию Троицкой линии

Пиктограммы в виде порядкового номера Троицкой линии (16) в цветном круге уже нанесли более чем на 160 знаков. Они появляются на указателях со списком станций, которые располагаются под сводом и на колоннах платформы. Пиктограммы размещают напротив названий тех станций метро, на которых будет находиться пересадка на Троицкую линию.
«Мы заранее начали заменять указатели в метро к открытию Троицкой линии. Год назад москвичи выбрали для нее изумрудный цвет с помощью голосования на проекте “Активный гражданин”. К открытию линии мы обновим всю навигацию в городском транспорте. Продолжаем делать поездки пассажиров еще комфортнее по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Скоро актуализированная навигация появится на всех линиях метро. Пока Троицкая ветка не будет открыта для пассажиров, обозначения заклеят специальной полупрозрачной пленкой.
Кроме того, работники Московского метрополитена планируют добавить необходимую информацию на указатели станций, которые станут пересадочными. Ее дополнят подсказками для пассажиров с направлением к пересадкам.