В метро актуализируют навигационные указатели к открытию Троицкой линии

Пиктограммы в виде порядкового номера Троицкой линии (16) в цветном круге уже нанесли более чем на 160 знаков. Они появляются на указателях со списком станций, которые располагаются под сводом и на колоннах платформы. Пиктограммы размещают напротив названий тех станций метро, на которых будет находиться пересадка на Троицкую линию.