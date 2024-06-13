Омские молодые музыканты поедут на фестиваль Kustendorf CLASSIC

Трое молодых музыкантов из Омска — пианист Сергей Баженов и вокалисты Алена Тульникова и Артем Мартиросян — по итогам отборочного этапа фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC вошли в состав российской команды, которая будет защищать честь страны на международном уровне. Взыскательное жюри комиссии по отбору, возглавляемое профессором Российской академии музыки им. Гнесиных, народным артистом РФ Юрием Розумом, высоко оценило уровень исполнительского мастерства омичей. Теперь они вместе с другими 11 финалистами отборочного этапа из семи регионов России отправятся на престижное музыкальное состязание, которое пройдет в Сербии. Молодые музыканты из России, Белоруссии и Сербии поборются за главный приз — золотую матрешку. Оценивать их вокальное и исполнительское мастерство будут знаменитые музыканты. Например, в составе жюри — худрук и главный дирижер Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков.