Омские молодые музыканты поедут на фестиваль Kustendorf CLASSIC

Трое молодых музыкантов из Омска — пианист Сергей Баженов и вокалисты Алена Тульникова и Артем Мартиросян — по итогам отборочного этапа фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC вошли в состав российской команды, которая будет защищать честь страны на международном уровне. Взыскательное жюри комиссии по отбору, возглавляемое профессором Российской академии музыки им. Гнесиных, народным артистом РФ Юрием Розумом, высоко оценило уровень исполнительского мастерства омичей. Теперь они вместе с другими 11 финалистами отборочного этапа из семи регионов России отправятся на престижное музыкальное состязание, которое пройдет в Сербии. Молодые музыканты из России, Белоруссии и Сербии поборются за главный приз — золотую матрешку. Оценивать их вокальное и исполнительское мастерство будут знаменитые музыканты. Например, в составе жюри — худрук и главный дирижер Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков.
— Само место — этнографическая деревня Дрвенград — вдохновляет на творчество, — считает Юрий Розум. — А сцена Kustendorf CLASSIC помогает нашим воспитанникам показать свои лучшие качества, обменяться опытом и сформировать по-настоящему высокие профессиональные ориентиры. Чтобы попасть сюда, многие молодые ребята проходят большой путь: музыкальные мастерские, лаборатории арт-медиации, мастер-классы, отчетные концерты, которые уже более 10 лет мы организовываем вместе с «Родными городами».
Программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» поддерживает фестиваль с момента его основания, развивает систему музыкальных образовательных проектов и поддержки талантливых молодых музыкантов в регионах уже 11 лет подряд. Главная задача программы — дать молодым талантам дополнительные возможности для профессионального и творческого роста и сократить разрыв между уровнем музыкального образования в городах и удаленных населенных пунктах.
— Kustendorf CLASSIC — это больше, чем фестиваль классической музыки. Прежде всего, это новые возможности для талантливых молодых людей — возможности выступить на одной сцене с мэтрами музыкального искусства, сделать важный шаг в развитии своей карьеры, вдохновиться и заявить о себе как о серьезном большом исполнителе, — уверена директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.