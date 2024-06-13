Курс доллара в обменниках Омска перевалил за 100

«Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке», — сообщил Центробанк 12 июня.
В связи с этим многие банки начали поднимать курс, по которому у них можно купить наличные доллары или евро. Так в омских банках стоимость покупки доллара, то в большинстве цена приближается к 100 рублям. Дороже всего в «Росбанке», там предлагают купить доллары за 140,6 рублей, а продать — за 42,3 рубля на официальном сайте банка.
Аналогичная ситуация ждет тех клиентов при выполнении наличных операций по обмену валюты: покупка доллара стоит 132 рубля, тогда как его продажа — 52 рубля.
В основном средние цены в омских обменниках варьируются от 91 до 112 рублей (продажа, за доллар США). Самые низкие цены у «Промсвязьбанка» и «Райфайзенбанка»: 91,58 и 92,08 соответственно, согласно сайту omsk.bankiros.ru.
Евро сейчас можно купить по средней цене 80−97 рублей. Самая высокая цена на продажу установлена в банке «Совкомбанке» — 97,25 рублей.
Напомним, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США) ввел санкции в отношении «Московской биржи» и групп, входящих в нее. Экономист Олег Рой сделал предположение, что обычные граждане этого изменения не почувствуют.