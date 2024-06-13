Курс доллара в обменниках Омска перевалил за 100

В связи с этим многие банки начали поднимать курс, по которому у них можно купить наличные доллары или евро. Так в омских банках стоимость покупки доллара, то в большинстве цена приближается к 100 рублям. Дороже всего в «Росбанке», там предлагают купить доллары за 140,6 рублей, а продать — за 42,3 рубля на официальном сайте банка.