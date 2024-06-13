В Пермском крае с начала года значительно выросла убыль населения

Неутешительную статистику демографической ситуации в Пермском крае привел Пермьстат. В первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно выросла убыль населения. Влияние оказали снижение рождаемости, увеличение смертности и миграции населения из региона.
В январе-марте этого года на территории Прикамья родились 5357 и умерли 9156 человек, в том числе 23 — в возрасте до года. Это 95,6% и 103,7% соответственно к показателям 2023 года. Естественная убыль населения составила 3799 человек, годом ранее — 3225 человек.
В Прикамье за первый квартал зарегистрировали 2462 брака (88,5% к январю-марту 2023 года) и 2782 развода (98,5%) — на 100 новых брачных союзов пришлось 113 актов расторжения браков.
Миграционный отток населения составил 683 человека, год назад — 364 человека. За первые три месяца 2024 года из Пермского края уехало больше людей, чем приехало. Всего уехали 11 111 человек, а приехали 10 428 человек.
В другие регионы России выехали 649 человек, страны СНГ — 49 человек. В свою очередь, в Прикамье из стран дальнего зарубежья приехали 15 человек. Чаще всего пермяки для нового места жительства выбирают Санкт-Петербург, Московскую область, Москву и Краснодарский край.
Не останавливает жителей Пермского края даже рост 6,1% рост среднедушевых денежных доходов до 39,6 тыс. руб. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в январе-марте 2024 года составила 65 356,4 ₽ По сравнению с аналогичным периодом 2023 года она выросла на 18,4%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 9,2%. Получается, деньги не главное.