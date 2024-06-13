В Пермском крае с начала года значительно выросла убыль населения

В январе-марте этого года на территории Прикамья родились 5357 и умерли 9156 человек, в том числе 23 — в возрасте до года. Это 95,6% и 103,7% соответственно к показателям 2023 года. Естественная убыль населения составила 3799 человек, годом ранее — 3225 человек.