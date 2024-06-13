Без сюрпризов. В предстоящие выходные синоптики обещают жару

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 15—16 июня местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 15 июня ночью 18−23 градусов, днем 32−37 градусов; 16 июня ночью 20−25 градусов, днем 34−39 градусов; 17 июня ночью 20−25 градусов, днем 36−41 градус.