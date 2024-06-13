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Без сюрпризов. В предстоящие выходные синоптики обещают жару

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 15—17 июня. В эти выходные узбекистанцев ожидает сухая, жаркая погода, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: Podrobno.uz

Каракалпакстан и Хорезмская область

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 15—16 июня местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 15 июня ночью 18−23 градусов, днем 32−37 градусов; 16 июня ночью 20−25 градусов, днем 34−39 градусов; 17 июня ночью 20−25 градусов, днем 36−41 градус.

Бухарская и Навоийская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 15—16 июня местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 15 июня ночью 18−23 градуса, днем 32−37 градусов; 16 июня ночью 20−25 градусов, днем 34−39 градусов; 17 июня ночью 20−25 градусов, днем 36−41 градус.

Ташкентская, Самаркандская, Сырдарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 18−23 градуса, днем 15 июня 32−37 градусов, 16—17 июня 34−39 градусов.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 20−25 градусов, днем 15 июня 35−40 градусов, 16—17 июня 36−41 градус.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура ночью 18−23 градуса, днем 15 июня 31−36 градусов, 16—17 июня 33−38 градусов.

Горные районы

Переменная облачность, 15—16 июня без осадков. 17 июня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду. Температура ночью 13−18 градусов, днем 15 июня 19−24 градуса, 16—17 июня 22−27 градусов.