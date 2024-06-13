Без сюрпризов. В предстоящие выходные синоптики обещают жару

Каракалпакстан и Хорезмская область
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду,
Бухарская и Навоийская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду,
Ташкентская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 18−23 градуса, днем 15 июня 32−37 градусов,
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 20−25 градусов, днем 15 июня 35−40 градусов,
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура ночью 18−23 градуса, днем 15 июня 31−36 градусов,
Горные районы
Переменная облачность,