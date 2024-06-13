Милиция назвала штрафы в Беларуси за нарушения на выпускных в школах

14 июня в Беларуси пройдут выпускные вечера для школьников, которые заканчивают 9-ые и 11-ые классы. Милиция назвала суммы штрафов за возможные правонарушения на выпускных, сообщает sb.by.

По словам старшего инспектора по особым поручениям группы организации работы инспекций по делам несовершеннолетних УВД Витебского облисполкома Вероники Суворовой, взрослым запрещено покупать для несовершеннолетних алкогольные, слабоалкогольные напитки или пиво, а также выпивать с ними. Нарушивших ждет штраф от 5 до 30 базовых величин, то есть от 200 до 1200 рублей.

Прийти на выпускной «подшофе» или выпить где-то рядом со школой тоже не получится, это будет расценено как появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения (штраф до 8 базовых, или 320 рублей). Если выпить захотят родители выпускников, то такие действия можно трактовать как невыполнение обязанностей по воспитанию детей, отметила инспектор.