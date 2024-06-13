Милиция назвала штрафы в Беларуси за нарушения на выпускных в школах

14 июня в Беларуси пройдут выпускные вечера для школьников, которые заканчивают 9-ые и 11-ые классы. Милиция назвала суммы штрафов за возможные правонарушения на выпускных, сообщает sb.by.
По словам старшего инспектора по особым поручениям группы организации работы инспекций по делам несовершеннолетних УВД Витебского облисполкома Вероники Суворовой, взрослым запрещено покупать для несовершеннолетних алкогольные, слабоалкогольные напитки или пиво, а также выпивать с ними. Нарушивших ждет штраф от 5 до 30 базовых величин, то есть от 200 до 1200 рублей.
Родители, пришедшие на выпускной с другими несовершеннолетними детьми, не должны оставлять их на улице одних после 23.00. В противном случае — штраф до 2 базовых величин, то есть до 80 рублей.
Встреча рассвета новой жизни для выпускников часто заканчивается купанием в реке или озере. Специалист напомнила, что купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов запрещено, штраф — от 1 до 3 базовых (от 40 до 120 рублей).
Как мелкое хулиганство и штраф от 2 до 30 базовых (от 40 до 1200 рублей) может быть расценено запускание фейерверков и петард в общественном месте, а также оскорбительное приставание к прохожим и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок.
Кстати, курение, использование электронных систем курения в школах и на прилегающих к ним территориях запрещено. Штраф — до 4 базовых, это в июне 20024-го составляет 160 рублей.