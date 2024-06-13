Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором приостановила работу

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором временно приостановила работу 13 июня. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Источник: правительство Нижегородской области

Причиной этому послужили ремонтные работы. Сколько времени они продлятся, пока не сообщается.

Напомним, ранее мы писали, что комик Журавлев проехал по канатной дороге и снял закат в Нижнем Новгороде.