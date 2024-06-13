Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором приостановила работу

Причиной этому послужили ремонтные работы. Сколько времени они продлятся, пока не сообщается.
Напомним, ранее мы писали, что комик Журавлев проехал по канатной дороге и снял закат в Нижнем Новгороде.
Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором временно приостановила работу 13 июня. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Причиной этому послужили ремонтные работы. Сколько времени они продлятся, пока не сообщается.
Напомним, ранее мы писали, что комик Журавлев проехал по канатной дороге и снял закат в Нижнем Новгороде.