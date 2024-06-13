Дмитрий Демешин и Сергей Кравчук открыли новый детский сад в Хабаровске

«Этот прекрасный детский сад построен благодаря национальному проекту “Демография”, который был инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поставил нам задачу возводить как можно больше дошкольных учреждений в районах массовой застройки. Совместно с правительством региона, главой Хабаровского края Дмитрием Демешиным мы создаем комфортные условия для детей и их родителей. Также сейчас в Хабаровске строится детский сад с бассейном на улице Шатова и прорабатывается вопрос о возведении дошкольного учреждения с бассейном на улице Подгаева по концессии. На данный момент в краевой столице все дети в возрасте от 3 лет обеспечены местами в детских садах», — сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.