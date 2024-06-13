В День России в Кузбассе родилось 23 мальчика и 22 девочки

Как обычно, каждому младенцу (точнее, его родителям) вручат медальоны «Рождённому на земле Кузнецкой», а их семьи получат по 10 тысяч рублей. Акция «Родился ребёнок» проводится в регионе шесть раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, в Международный женский день, День защиты детей и День России.