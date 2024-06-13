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В День России в Кузбассе родилось 23 мальчика и 22 девочки

Больше всего новорождённых традиционно в Кемерове.

12 июня на свет появились 23 мальчика и 22 девочки. Больше всего новорождённых традиционно в Кемерове, 10 мальчиков и 11 девочек, и в Новокузнецке — 8 мальчиков и 9 девочек.

В Междуреченске в праздничный день родились два мальчика, в Анжеро-Судженске и Юрге — по одному мальчику и одной девочке, в Киселёвске один мальчик.

Как обычно, каждому младенцу (точнее, его родителям) вручат медальоны «Рождённому на земле Кузнецкой», а их семьи получат по 10 тысяч рублей. Акция «Родился ребёнок» проводится в регионе шесть раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, в Международный женский день, День защиты детей и День России.

Также мы писали, что в День России в органах ЗАГС Кемерова, Новокузнецка, Берёзовска, Прокопьевска и Осинники для 14 пар состоялись свадебные церемонии в уникальном формате — ночные регистрации брака.