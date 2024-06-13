Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 13 июня 2024 года

Последние новости за сегодня — 13 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 13 июня 2024 года.

Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро

Мосбиржа прекращает торги долларом и евро с 13 июня из-за санкций США. Торги остальными валютами и инструментами, кроме расчетов в долларах и евро, продолжатся. Власти России считают санкции незаконными.

Германия блокирует новый пакет санкций ЕС против России

Германия блокирует новый пакет санкций ЕС против России, направленных на борьбу с обходом ограничительных мер и экспорт российского СПГ. Берлин требует исключить меры, угрожающие немецким компаниям.

В МТС сообщили о мощной DDoS-атаке, которая велась из пяти стран

На сеть МТС совершена мощная DDoS-атака с 20 тыс. устройств из 5 стран, нацеленная на маршрутизатор и более 500 IP-адресов. Атака продолжалась 2 часа и была отражена. Подобный сбой ранее затронул «Билайн».

Клиентам «Финама» временно недоступен вывод долларов и евро

Компания «Финам» временно ограничила операции с долларами и евро на брокерских счетах клиентов. Валюты заблокированы, пока ожидаются данные от биржи об объеме активов.

«Коммерсантъ» раскрыл детали ареста генерала Шамарина

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован за взятку в 36 млн руб. и «инструктирование» свидетелей. Его дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд. Шамарин вину не признает, но сотрудничает со следствием. Арест продлен до 22 июля.