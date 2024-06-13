Главные новости 13 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 13 июня 2024 года.
Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро
Мосбиржа прекращает торги долларом и евро с 13 июня из-за санкций США. Торги остальными валютами и инструментами, кроме расчетов в долларах и евро, продолжатся. Власти России считают санкции незаконными.
Германия блокирует новый пакет санкций ЕС против России
В МТС сообщили о мощной DDoS-атаке, которая велась из пяти стран
На сеть МТС совершена мощная DDoS-атака с 20 тыс. устройств из 5 стран, нацеленная на маршрутизатор и более 500 IP-адресов. Атака продолжалась 2 часа и была отражена. Подобный сбой ранее затронул «Билайн».
Клиентам «Финама» временно недоступен вывод долларов и евро
Компания «Финам» временно ограничила операции с долларами и евро на брокерских счетах клиентов. Валюты заблокированы, пока ожидаются данные от биржи об объеме активов.
«Коммерсантъ» раскрыл детали ареста генерала Шамарина
Генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован за взятку в 36 млн руб. и «инструктирование» свидетелей. Его дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд. Шамарин вину не признает, но сотрудничает со следствием. Арест продлен до 22 июля.