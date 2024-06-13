Мэр Омска анонсировал установку нового памятника вместо шара «Держава»

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о подписании соглашения с председателем совета директоров ГК «Титан» Михаилом Сутягинским о создании нового памятника, который заменит шар «Держава». Проект амбициозный и требует значительных трудовых и материальных затрат. Шелест выразил уверенность в успешной реализации проекта, отмечая ответственный подход Сутягинского.
Напомним, фанерный шар «Держава», установленный в середине 1990-х годов как временный макет, должен был быть заменён новым объектом, однако скульптор, работавший над проектом, скончался, и продолжить его было некому. Несмотря на возражения профессионального архитектурного сообщества, горожане привыкли к шару и высказались против его сноса.
Решение о замене шара было принято на заседании художественно-экспертного совета. Новый объект станет точной копией текущего макета, сохранив его диаметр в 7 метров. Скульптор Михаил Павлович Минин предложил новую трактовку рельефных изображений, которые будут украшать шар.