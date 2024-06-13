Мэр Омска анонсировал установку нового памятника вместо шара «Держава»

Напомним, фанерный шар «Держава», установленный в середине 1990-х годов как временный макет, должен был быть заменён новым объектом, однако скульптор, работавший над проектом, скончался, и продолжить его было некому. Несмотря на возражения профессионального архитектурного сообщества, горожане привыкли к шару и высказались против его сноса.