«Перед экзаменом не волновалась, настрой был боевой»: школьница-кикбоксер из Самары набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии

Умница, красавица, спортсменка и отличница. Самарская школьница Ольга Полякова сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов. Она продемонстрировала идеальное знание предмета, которым увлечена буквально с 5-го класса. «КП-Самара» пообщалась с отличницей и выяснила, как она готовилась к экзаменам.
Ольга Полякова — выпускница 11-го класса школы № 132. Класс, в котором она училась, имеет медицинский профиль. Школьники изучают сестринское дело, поэтому на биологию и химию преподаватели делают особый упор.
Ольга говорит, что начала готовиться к выпускным экзаменам уже с 10-го класса и не переставала это делать на протяжении двух лет, то есть практически до самого экзамена. Два раза в неделю занималась с репетитором, изучала органическую и неорганическую химию.
— Химией занимаюсь с пятого класса, поэтому изначально была нацелена на этот предмет. Понравилось, как взаимодействуют вещества. Сразу влюбилась в этот предмет и понимала его лучше, в отличие от той же физики или математики. Обычно нравится то, что ты больше всего понимаешь. У меня была хорошая база. С репетитором мы выполняли различные задания, которые могут оказаться на экзамене, — рассказала Оля.
«Подняла всех в пять утра»
На самом ЕГЭ задания, к удивлению школьницы, оказались несложными. По мнению девушки, если должным образом подготовиться, ничего страшного не произойдет.
— Даже досталась задача с прошлого года, которую решала неоднократно. Перед экзаменом тоже не волновалась. Настрой был боевой! С нетерпением ждала результатов. В пять утра зашла на сайт, увидела свои 100 баллов и начала всех будить. Самая первая, кто узнал о моем результате, была сестра, которая не очень-то обрадовалась столь раннему пробуждению. Потом папа, мама и родственники, друзья, все поздравили, — рассказала выпускница.
Дисциплина и мотивация
Тем, кому предстоит сдавать экзамены в будущем году, Ольга советует по максимуму использовать интернет, проходить курсы в онлайн-школах.
— Очень советую решать пробные задания, аналогичные тем, что могут попасться на экзамене. А также найти хорошего репетитора, который будет вас мотивировать и поддерживать. И еще очень важно быть дисциплинированным, — отмечает Ольга.
Дисциплине девушку научил спорт. Ольга — мастер спорта по кикбоксингу, занималась восемь лет:
— К сожалению, спорт пришлось оставить на время ради подготовки к ЕГЭ. Также мне нравится рисовать и участвовать в марафонах по бегу. Обязательно вернусь в спорт, хочу попробовать волейбол.
Сейчас девушка собирается поступать в Самарский государственный аграрный университет, чтобы изучать агрохимию и заниматься научной деятельностью. В будущем она видит себя фермером и предпринимателем.