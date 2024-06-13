«Перед экзаменом не волновалась, настрой был боевой»: школьница-кикбоксер из Самары набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии

— Химией занимаюсь с пятого класса, поэтому изначально была нацелена на этот предмет. Понравилось, как взаимодействуют вещества. Сразу влюбилась в этот предмет и понимала его лучше, в отличие от той же физики или математики. Обычно нравится то, что ты больше всего понимаешь. У меня была хорошая база. С репетитором мы выполняли различные задания, которые могут оказаться на экзамене, — рассказала Оля.