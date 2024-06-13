Адвокат омского депутата Павлова обратился к журналистам

Адвокат отметил, что в данный момент Дмитрий Павлов не имеет какого либо процессуального статуса. Все обвинения в адрес Павлова и ООО «Кедр» были необоснованны: строительство завершено, а участок был куплен вовсе не по заниженной стоимости, а наоборот по цене выше кадастра: в 2022 году участок стоил 3,36 млн руб. (по кадастру), а купили его за 4,5 млн руб.