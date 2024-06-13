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Адвокат омского депутата Павлова обратился к журналистам

По его словам, на данный момент Дмитрий Павлов не имеет какого либо процессуального статуса.

Источник: Администрация Щербакульского района

Адвокат Михаил Ошеров, представляющий интересы депутата регионального Законодательного собрания Дмитрия Павлова, провёл брифинг для омских журналистов и рассказал подробности об уголовном деле по делу о приобретении земли в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Адвокат отметил, что в данный момент Дмитрий Павлов не имеет какого либо процессуального статуса. Все обвинения в адрес Павлова и ООО «Кедр» были необоснованны: строительство завершено, а участок был куплен вовсе не по заниженной стоимости, а наоборот по цене выше кадастра: в 2022 году участок стоил 3,36 млн руб. (по кадастру), а купили его за 4,5 млн руб.

Также Ошеров сообщил, что Павлов — «законопослушный гражданин, не хранит и не перевозит наркотики с боеприпасами, не хранит запрещённую информацию на телефоне или компьютере».

В данный момент депутат Законодательного собрания Омской области Дмитрий Павлов, заместитель председателя Омского городского Совета Дмитрий Сахань, а также директор ООО «Кедр» Игорь Толчев находятся на свободе.

Ранее мы сообщали, что следственный комитет России начал проверку в связи с нарушениями при использовании земель в омском парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ.